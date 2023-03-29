(AP) -- A major shift in how Major League Baseball is played. About time, too.
Aaron Judge aiming at his own home run record, Shohei Ohtani trending with every pitch and swing, Dusty Baker trying to win another World Series ring.
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