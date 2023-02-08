Baytown Christian Academy’s Aidan Miller scored 19 second half points to help elevate the Bulldogs to a 49-43 victory on senior night against Second Baptist University Model.
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