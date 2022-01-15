Shyla Houston

Goose Creek Memorial sophomore Shyla Houston passes the ball during a recent practice against the Patriots boys freshmen team. Houston is averaging a double-double for a squad that’s in the playoff hunt. Houston averaged 17 points and 11 rebounds over a recent 4-game stretch. (Sun photo by Alan Dale)

GCM sophomore’s rise on court comes during learning phase

It is the well-known fairy tale of the chihuahua turning into a pit bull.

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