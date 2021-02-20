Big time potential was in store for the Barbers Hill baseball team a year ago before it had to shut everything down in the face of the COVID-19 pandemic.
Sitting at 11-2 and loaded with talent, the Eagles had to put the season in the books and begin an offseason of ‘what ifs,’ and ‘if onlys.’
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