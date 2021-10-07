Anahuac will attempt to take history by storm as the Panthers continue to trend in a positive direction.
After back-to-back 5-5 regular seasons that ended with bi-district playoff losses, the Panthers are already 5-1 (2-0 in District 10-3A I) and will aim to secure at minimum a first winning record under third-year head coach Greg Neece.
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