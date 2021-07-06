July 4th race attracts over 700 runners

It couldn’t have been a better day for the Texas Bud Heat Wave 5-mile and Michelob Ultra 5K runs in Mont Belvieu on 4th of July.
With temperatures a bit cooler than in recent weeks, a total of 701 runners began the events according to race director for Running Alliance Sport Robby Sabban and it turned out to be quite the day overall.
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