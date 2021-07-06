July 4th race attracts over 700 runners

Entrants for the Texas Bud Heat Wave and Michelob Ultra runs in Mont Belvieu took time to honor the flag before hitting the paths Sunday. (Photo submitted by Jacob Power)

It couldn’t have been a better day for the Texas Bud Heat Wave 5-mile and Michelob Ultra 5K runs in Mont Belvieu on 4th of July.

With temperatures a bit cooler than in recent weeks, a total of 701 runners began the events according to race director for Running Alliance Sport Robby Sabban and it turned out to be quite the day overall.

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