The Barbers Hill basketball teams completed a sweep of Robert E. Lee this past weekend.
Saturday afternoon, the Barbers Hill girls (4-3) used a big second half to pull away in a 51-20 win.
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