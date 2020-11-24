REL

Robert E. Lee's Maika Compton, 34, drives through the Barbers Hill defense Saturday. REL fell 51-20 to the host Lady Eagles.

The Barbers Hill basketball teams completed a sweep of Robert E. Lee this past weekend.

Saturday afternoon, the Barbers Hill girls (4-3) used a big second half to pull away in a 51-20 win.

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