Coaches

Barbers Hill volleyball coach Casey Veen like many other new coaches is trying to build relationships and a team while facing challenges presented by the pandemic. 

 Alan Dale

It’s tough enough as it is to take over a new program as a head coach, even harder for a first time ever during a historic pandemic.

Yet, this offseason, a number of new head coaches have taken over area programs – some for the first time in their careers – and have made the adjustments where necessary to make the transition as successful as possible.

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