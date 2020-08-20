It’s tough enough as it is to take over a new program as a head coach, even harder for a first time ever during a historic pandemic.
Yet, this offseason, a number of new head coaches have taken over area programs – some for the first time in their careers – and have made the adjustments where necessary to make the transition as successful as possible.
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