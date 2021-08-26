Three teams returning from 2020 playoff appearances will kickoff their seasons beginning Thursday when Barbers Hill (6-5 last fall), Crosby (12-4) and Anahuac (5-6) take to the field for non-district openers.

Barbers Hill and new head coach Carl Abseck – who arrives after leading Cedar Park to a state title and two state finals in Class 5A-I over six years – begin the campaign with a 7 p.m. Friday kickoff against Katy Paetow.

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