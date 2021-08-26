Three teams returning from 2020 playoff appearances will kickoff their seasons beginning Thursday when Barbers Hill (6-5 last fall), Crosby (12-4) and Anahuac (5-6) take to the field for non-district openers.
Barbers Hill and new head coach Carl Abseck – who arrives after leading Cedar Park to a state title and two state finals in Class 5A-I over six years – begin the campaign with a 7 p.m. Friday kickoff against Katy Paetow.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kA 4=2DDlQAbQm!26E@H 362E q2C36CD w:== a`\a_ :? z2EJ 2 J62C 28@ 2?5 25G2?465 E@ E96 #68:@? b 2C62 C@F?5 @7 E96 A=2J@77D 367@C6 7@C76:E:?8 5F6 E@ r~'xs\`h 4@>A=:42E:@?D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmp3D64< :D 72>:=:2C H:E9 !26E@H 2D 96 H2D 6IA64E65 E@ =:<6=J A=2J E96> :? #68:@? b D6>:7:?2=D =2DE J62C 367@C6 E92E >2E49FA H2D E9H2CE65 5F6 E@ E96 G:CFD]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(6 H@F=5 92G6 8@EE6? E@ A=2J E96> :? E96 E9:C5 C@F?5 :7 E96J 925 8@EE6? E@ A=2Ji %96J H6C6 8@@5[” p3D64< D2:5] “%96J 2C6 DE:== C62==J E2=6?E65 2?5 ?@E 6G6CJ@?6 92D 8C25F2E65] %96J DE:== 92G6 A2CED 324< 7C@> =2DE J62C D@ E96J H:== 4@?E:?F6 E@ :>AC@G6] %96J 2C6 C62==J H6== 4@24965]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQmp3D64< :D 4@?46C?65 H:E9 E96 !26E@H CF??:?8 82>6 2?5 5@ C6EFC? "q r92??:?8 sF>2D 2?5 #qD s66 !9:==:AD 2?5 y24@3 qC@H? H9:=6 E@A CF??6C s2>@? q2?<DE@? 8C25F2E65] #646:G6C z@=6 (:=D@? H:== @776C 2? 26C:2= E9C62E]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96J 2C6 ;FDE 2 J62C @=56C 2?5 >@C6 >2EFC6[” p3D64< D2:5] “s676?D:G6=J[ E96:C 36DE =:?6324<6C 2?5 E24<=6C :D 324< Wp=6I z:=8@C6X] %96J 2C6 C62==J 24E:G6 FA 7C@?E 2?5 92G6 2 E2=6?E65 2?5 2E9=6E:4 D64@?52CJ]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“xE’D 8@:?8 E@ 36 2 492==6?86 7@C FD]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQmp3D64< 36=:6G6D 9:D E62> :D 8@:?8 E@ 92G6 E@ >2E49FA :? E96 5676?D:G6 EC6?496D 2?5 E96 =:?6 4@F=5 4C62E6 D@>6 6BF:=:3C:F>]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96J 92G6 E@ 5@ 2 8@@5 ;@3 7:EE:?8 H96C6 E96J 2C6 DFAA@D65 E@ 7:E 2?5 =6E E96 =:?6324<6CD 7:== E96 82AD @? E96 CF? A=2JD[” p3D64< D2:5] “xE’D 8@:?8 E@ 36 @?6 @7 E9@D6 562=D H96C6 E96J H:== A@F?5 :E 2?5 A@F?5 :E 2?5 :7 J@F >2<6 2 >:DE2<6[ E96J 42? 3C62< @?6]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 kDEC@?8mrC@D3J r@F82CDk^DEC@?8m 92G6 A=6?EJ @7 6I4:E6>6?E 369:?5 E96> 2D E96J C6EFC? 7@==@H:?8 2 CF? E@ E96 r=2DD dp\xx 492>A:@?D9:A 82>6 2 J62C 28@ H96C6 E96J H6C6 362E6? 3J A6C6??:2= A@H6CD p=65@]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96J <:4< @7 E96 ?6H D62D@? f A]>] %9FCD52J #2?52== #665 $E25:F> :? }6H r2?6J[ a`be_ '2==6J #2?49 !2C<H2J[ 282:?DE r=2DD cp A@H6C9@FD6 r2CE9286]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“~3G:@FD=J E96J 2C6 2 G6CJ DE@C:65 AC@8C2>[” rC@D3J 9625 4@249 y6CCJ !C:6E@ D2:5] “%96J 2C6 G6CJ H6== 4@24965 2?5 A=2J 6IEC6>6=J 92C5]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m %96:C 5676?D6 H2D G6CJ 5@>:?2?E =2DE J62C 2?5 C6EFC?D ?:?6 DE2CE6CD 7C@> E92E 8C@FA] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96J 92G6 D@>6 G6CJ E2=6?E65 @776?D:G6 A=2J6CD 2D H6==]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m %96 @776?D:G6 2?5 5676?D:G6 =:?6 A=2J :D 8@:?8 E@ 36 <6J :? E9:D 82>6]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQm!C:6E@ :D 9@A:?8 E@ D66 9@H E96 r@F82CD <66A E96 >@>6?EF> 8@:?8 7@==@H:?8 =2DE 72==’D CF?]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“x 6IA64E FD E@ 4@?E:?F6 E@ >@G6 7@CH2C5 H:E9 E96 AC@8C6DD H6 92G6 >256 D@ 72C E9:D J62C[” !C:6E@ D2:5] “(6 ?665 E@ 4@?E:?F6 E@ :>AC@G6 FA 7C@?E 2?5 H6 ?665 E@ >2<6 D@>6 6IA=@D:G6 A=2JD H:E9 @FC @776?D:G6 D<:== <:5D]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDEC@?8mp?29F24k^DEC@?8m @A6?D 2E ~C2?867:6=5 w:89 $49@@=[ `__dg u| `_d[ ~C2?86[ fib_ A]>] uC:52J 2D 9625 4@249 vC68 }6646 :D 2:>:?8 E@ <66A E96 8@@5 G:36D 8@:?8 7@CH2C5 27E6C 324<\E@\324< A=2J@77 42>A2:8?D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm~C2?867:6=5[ H9@ H6?E c\d :? 2 C6EFC? E@ r=2DD cp =2DE J62C[ D9@F=5 AC6D6?E A=6?EJ @7 492==6?86D 7@C }6646 2?5 E96 !2?E96CD]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96J 2C6 2 D=@E\E E62> 2?5 E96J CF? E96 7@@E32== H:E9 3:8 @776?D:G6 =:?6>6?i xE’D E9C66 J2C5D 2?5 2 4=@F5 @7 5FDE[” }6646 D2:5] “q2D65 @? E96 H62E96C C6A@CED 7@C uC:52J :E 4@F=5 36 E9C66 J2C5D 2?5 2 D=@A @7 >F5 3642FD6 E96J 2C6 @? 2 8C2DD 7:6=5 @G6C E96C6] (96? J@F A=2J E9@D6 EJA6D @7 E62> J@F 92G6 E@ 36 A2E:6?E]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQmtG6? E9@F89 AC6\5:DEC:4E 82>6D 5@ ?@E9:?8 7@C 2 E62>’D A=2J@77 492?46D 2?5 E649?:42==J >62? ?@E9:?8 @? A2A6C[ }6646 H:== 36 BF:4< E@ D2J E96D6 82>6D 42? >62? A=6?EJ]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“|J E62>D 8@E 36EE6C 3J A=2J:?8 E96> 2?5 E92E :D E96 >@E:G2E:@? 369:?5 E96> 2?5 E92E H6 >2<6 DFC6 H6 2C6 32EE=6 E6DE65 H96? H6 86E E@ E96 82>6D E92E 4@F?E[” }6646 D2:5] “xE 5@6D >62? D@>6E9:?8 3642FD6 H6 H2?E 2 H:??:?8 D62D@?] %96 =2DE EH@ J62CD H6 7:?:D965 d\e 2?5 E@ 92G6 2 H:??:?8 D62D@? J@F 92G6 E@ H:? D:I 82>6D :? E96 C68F=2C D62D@?]”k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.