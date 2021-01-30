It’s full steam ahead for Lee College athletes as it pertains to getting back on the court for the fall of 2021.
Both the men’s basketball and volleyball teams are in the midst of preparing to get respective rosters together following the shut down of athletics for the 2020-21 season due to the COVID-19 pandemic as the majority of other Region XIV teams begin competition.
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