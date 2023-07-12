The U.S. Supreme Court struck down the use of affirmative action for university admissions, ruling that admissions based on race or ethnicity violate the equal protection clause of the 14th Amendment. However, the decision will have very little impact in Texas.
UT-Austin is the only university in the state that uses affirmative action, and the number of students admitted under the policy is small.
UT admits 75% of its freshman class based on class rank, the top 6% of any high school graduating class. Since this is based on merit and grades, it neither favors nor discriminates based on race.
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