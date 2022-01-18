Martin

Martin

Do you ever hear good news from our jails or prisons? No one expects inmates to be able to buy or even read books, but there is a program that takes reading material inside the walls.

Just as important as raising money for the project is getting the best titles delivered to

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