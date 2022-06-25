The sun is shining, wildflowers are blooming and people are out working in their yard or mowing their grass.
But there is an invasion going on and now is the time to do something about it. It’s worse for us in southeast Texas because we have an earlier spring than other parts of the country.
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