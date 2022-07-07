I felt compelled to go see the new “Elvis” movie. After all, he was one of my teenage idols. There have been many made about the king of rock and roll. I wondered if this one was any better or worse than those before. I came away from it sad and disappointed.
The movie revolved around Col. Tom Parker’s involvement as Elvis’s manager. I had no idea to what extent he controlled his life. Tom Hanks gave a so-so performance as Parker. His weird accent was unintelligible at times and the make-up made his face seem stiff and awkward. However, he somehow managed to exude a sly aura of selfishness and greed beneath his contrived benevolent persona.
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