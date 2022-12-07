I just received my first Christmas card in the mail. It came in the form of a property tax bill from the county tax assessor.
Joy to the world.
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