The negative element in the family has to be convinced. He says if plants had been created to flourish under shelter, Adam and Eve would have been put in a greenhouse rather than a garden.
What clinched the current situation came from the doctor’s research proving that house plants, being “The best filters of common pollutants,” create a “breathable environment.”
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