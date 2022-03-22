Martin

The negative element in the family has to be convinced. He says if plants had been created to flourish under shelter, Adam and Eve would have been put in a greenhouse rather than a garden. 

What clinched the current situation came from the doctor’s research proving that house plants, being “The best filters of common pollutants,” create a “breathable environment.”

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.