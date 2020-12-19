Our view

Yes, a vaccine is here. Yes, people are being immunized against COVID-19 around the world, around the country and in Baytown. No, we can’t let down our guard or take off our masks yet. 

The U.S. Food and Drug Administration issued the first emergency-use authorization for a vaccine for the prevention of COVID-19. Within hours, millions of doses of the vaccine were speeding their way across the country.

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