Gas prices have reached an all-time high. Yet when you adjust for inflation, gas prices are 20% lower than the 2008 oil shock, so things have been worse.
As long as I can remember, presidents of both parties get shellacked when prices go up at the pump, but the real culprit is always the fundamental law of supply and demand.
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