By J. Warren Singleton
As Black History Month continues, we would like to pay tribute to a well known businessman who resided in Baytown.
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