Mary Bertha Poole earned her wings October 11, 2020. In order to practice safe social distancing, there will not be a service.
Mary Bertha Poole daughter, mother, sister, auntie, friend to many earned her wings October 11, 2020.
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