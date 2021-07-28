Janie Gail Hale

Janie Gail (McAlister-Kahl) Hale passed away on July 22, 2021. Funeral services will be at 12:30 p.m., Saturday, July 31, 2021, at Oakridge Baptist Church in Portland, Texas. Burial will follow at Memory Gardens in Corpus Christi, Texas. Visitation will begin at 11 a.m., prior to the funeral service, at Oakridge Baptist Church in Portland, Texas.
Janie Gail (McAlister-Kahl) Hale, 72, of Baytown, Texas, passed away on July 22, 2021, in Baytown, surrounded by her loving family.
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