Baytown native Theodore Neal has been chosen as the new handler for Texas A&M mascot Reveille X.
The Baytown Christian Academy graduate first met Reveille during a Corps of Cadets recruiting weekend trip to A&M in October 2021.
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