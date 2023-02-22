Goose Creek CISD is not wasting time with budget discussions, and according to the numbers, things are in good shape, district officials said.

Chief Financial Officer Brigitte Clark and Director of Finance LeAna Dixon spoke to the board Monday about how funding is looking, what legislation is expected this year and what to expect in the near future.

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