Goose Creek CISD is not wasting time with budget discussions, and according to the numbers, things are in good shape, district officials said.
Chief Financial Officer Brigitte Clark and Director of Finance LeAna Dixon spoke to the board Monday about how funding is looking, what legislation is expected this year and what to expect in the near future.
kAm“(6 2C6 DE2CE:?8 2 =:EE=6 62C=:6C E9:D J62C 3642FD6 @7 E96 4@>AC696?D:G6 H@C< E92E 92D E@ 36 5@?6 E9C@F89@FE E9:D 3F586E D62D@?[” r=2C< D2:5]k^Am
kAmr=2C< 6>A92D:K65 E92E E9:D J62C’D 3F586E 2>@F?ED 2?5 6DE:>2E6D 2C6 @?=J 2D 8@@5 2D E96 4FCC6?E :?7@C>2E:@?]k^Am
kAm“p =@E 42? 92AA6? 36EH66? ?@H 2?5 yF?6 a` H96? H6 25@AE E96 3F586E[” r=2C< D2:5]k^Am
kAmr=2C< D2:5 2D A2CE @7 E96 5:DEC:4E’D DEC2E68J[ E96J 2:> E@ >2:?E2:? ACF56?E 7F?5 32=2?46D 2?5 C6D6CG6D E@ 2==@H E96 5:DEC:4E E@ 6>A=@J E96 “8=:56 >6E9@5]” $96 25565 E92E E96 %6I2D t5F42E:@? p86?4J DF886DE65 5:DEC:4ED 5@ E@ 3F:=5 FA E96:C 7F?5 32=2?46D]k^Am
kAm“*@F 255 E@ J@FC C6D6CG6D 2?5 DA6?5 E9@D6 5@H? 2 =:EE=6 3:E[ 2?5 E96? J@F 32=2?46 J@FC 3F586E[” r=2C< D2:5]k^Am
kAmr=2C< D2:5 %tp H2D 5@:?8 E9:D E@ 36 >:?57F= @7 H96? DE:>F=FD 5@==2CD 42>6 :? a_`` 3FE C2? @FE BF:4<=J[ C6DF=E:?8 :? 2 H@C<7@C46 C65F4E:@?]k^Am
kAm%96C6 2C6 A@E6?E:2= 492==6?86D[ r=2C< D2:5[ DF49 2D E62496C D9@CE286D 2?5 :?7=2E:@?]k^Am
kAm“Wx?7=2E:@?X 92D 62D65 D@>6H92E[ 2?5 E96 765D 92G6 :?4C62D65 E96 :?E6C6DE C2E6D BF:E6 2 3:E[ 3FE ?@E9:?8 92AA6?D :? 2 G24FF>[” r=2C< D2:5] “(96? E9@D6 :?E6C6DE C2E6D :?4C62D6[ J@F =@D6 E96 >@>6?EF> H:E9 D@>6 @7 E96 9@FD:?8 2?5 C62= 6DE2E6 >2C<6E D2=6D] x?7=2E:@? 92D 62D65[ 3FE :E :D DE:== 9:DE@C:42==J 9:89]”k^Am
kAmr=2C< D2:5 E96 2G6C286 52:=J 2EE6?52?46 C2E6D J6E E@ 36 C6DE@C65 E@ AC6\r~'xs\`h A2?56>:4 =6G6=D]k^Am
kAm“qFE E92E :D 2== 24C@DD E96 ?2E:@?[” D96 D2:5]k^Am
kAm r=2C< D2:5 E96J A=2? E@ <66A 2? 6J6 @? E96 ggkDFAmE9k^DFAm %6I2D {68:D=2E:G6 $6DD:@? 7@C 2?J 3:==D A2DD65 E92E 4@F=5 27764E E96 5:DEC:4E[ A2CE:4F=2C=J 2?J 3:==D :?G@=G:?8 AC@A6CEJ E2I C6=:67]k^Am
kAm“Wv@G] vC68 p33@EEX 92D 4@>6 @FE 2?5 D2:5 AC@A6CEJ E2I C6=:67 :D @?6 @7 9:D >2;@C 4@>A@?6?ED 2?5 E@A AC:@C:E:6D 7@C E9:D D6DD:@?[” r=2C< D2:5] “q@E9 E96 W%6I2DX w@FD6 2?5 $6?2E6 3:==D 565:42E6 S`d 3:==:@? E@ E92E 6?5] $@[ H6 2C6 =@@<:?8 7@C D@>6 @7 E92E] x 92G6 ?@E D66? D@>6 56E2:=D @7 3:==D J6E[ 3FE x 766= D@>6 @7 E92E H:== 36 5@?6 E9C@F89 E2I 4@>AC6DD:@?]”k^Am
kAmr=2C< D2:5 E2I 4@>AC6DD:@? H@C< H96? C2E6D 8@ 5@H?[ E96 5:DEC:4E A2JD =6DD =@42==J 2?5 E96? =@42= E2IA2J6CD 6?5 FA A2J:?8 =6DD]k^Am
kAm“qFE H6 2C6 6?E:E=65 E@ 2 46CE2:? 2>@F?E[ 2?5 E92E >62?D E96 DE2E6 A2JD 7@C E96 5:776C6?46] $@[ 2D @FC D92C6 8@6D 5@H? H:E9 E2I 4@>AC6DD:@?[ E96:C D92C6 8@6D FA[” r=2C< D2:5] “xE :D 8C62E E@ 36 23=6 E@ @776C E92E E@ AC@A6CEJ E2IA2J6CD[ 3FE H6 2C6 2 =:EE=6 4@?46C?65 23@FE DFDE2:?23:=:EJ H:E9 E92E >@56=] ~?46 H6 9:E 2? 64@?@>:4 5@H?EFC?[ E92E 4@F=5 AFE 2 4CF?49 @? E96 DE2E6 3F586E 2D 2 H9@=6]”k^Am
kAmr=2C< D2:5 E96J 2C6 2=D@ H2E49:?8 7@C 2 F?:G6CD2= D49@@= G@F496C AC@8C2>]k^Am
kAm“xE :D 2 3:8 A2CE @7 E96 8@G6C?@C’D AC:@C:E:6D[” D96 D2:5] “%92E 4@F=5 27764E FD :7 E96 8@G6C?@C A2DD6D 2 AC@8C2> =:<6 E9:D]”k^Am
kAmr=2C< D2:5 6>A=@J:?8 E96 8=:56 >6E9@5 :D 2 8@2= @7 E9:D J62C’D 3F586E D@ E96J 42? >:?:>:K6 E96 567:4:E 3F586E] %96 6DE:>2E65 C6G6?F6 7@C E96 AC@A@D65 3F586E :D Sacf]c >:==:@?] %96 E@E2= 25@AE65 6IA6?5:EFC6D 2C6 Sade]c >:==:@?[ H:E9 2 C6G6?F6^@G6C WF?56CX 6IA6?5:EFC6D @7 Sh >:==:@?]k^Am
kAm“x7 H6 H6C6 E@ 25@AE 2 3F586E E92E =@@<D =:<6 E9:D[ H6’5 92G6 2 Sh >:==:@? 567:4:E[” r=2C< D2:5] k^Am
kAm%96 7F?5 32=2?46 6DE:>2E6 2D @7 yF?6 b_ :D 6DE:>2E65 E@ 36 @G6C S`_e >:==:@?[ r=2C< D2:5] (:E9 E96 Sh >:==:@? 4@>:?8 @FE @7 E96 F?5 32=2?46 6DE:>2E6 2D @7 yF?6 b_[ a_ac[ E96 6DE:>2E6 :D Shf[afh[bgd]k^Am
kAm%CFDE66 |6C4656D #6?E6C:2 2D<65 r=2C< :7 E96 5:DEC:4E H2D ~< 7:?2?4:2==J]k^Am
kAm“(6 2C6 :? 8C62E D92A6 7:?2?4:2==J[” D96 D2:5]k^Am
kAm#6?E6C:2 2=D@ 2D<65 :7 2?J 6>A=@J66 =2J@77D H6C6 6IA64E65[ 2?5 r=2C< D2:5 ?@]k^Am
kAm“(6 DE2CE65 H@C<:?8 E9:D 3F586E :? }@G6>36C E@ >2<6 DFC6 H6 A=2??65 7@C E9:D J62C 2?5 ?6IE J62C[” r=2C< D2:5] “(6 <?@H E96 Wt=6>6?E2CJ 2?5 $64@?52CJ $49@@= t>6C86?4J #6=:67X 7F?5D H:== 6G6?EF2==J CF? @FE 2?5 H6 ?665 E@ >2<6 DFC6 H6 2C6 FD:?8 E96> 7@C E96 36DE H2J 7@C <:5D 2?5 6>A=@J66D[ 2?5 @?6 @7 E96 >2:? E9:?8D :D E@ >2:?E2:? ;@3D 2?5 C65F46 3J 2EEC:E:@?] $@[ H96? 2 G242?4J 4@>6D FA[ :7 :E 42? 36 4@?D@=:52E65 @C C6AFCA@D65 @C ?@E 7:==65[ E92E :D 9@H H6’== 5@ :E] qFE H6 ?6G6C H2?E E@ 92G6 2 D:EF2E:@? H96C6 E96C6 :D 2 C65F4E:@? @7 7@C46 2D :? a_``]”k^Am
kAmr=2C< D9@H65 D@>6 v@@D6 rC66< 6?C@==>6?E 2?5 2G6C286 52:=J 2EE6?52?46 ?F>36CD 7C@> E96 A2DE 76H J62CD] %9:D J62C’D 6?C@==>6?E :D ac[cb` H:E9 2? psp @7 aa[`b_ @C hb]e`T] $49@@= 5:DEC:4ED 2C6 7F?565 @? psp ?F>36CD]k^Am
kAmr=2C< D2:5 E96J 2C6 ECJ:?8 E@ 3F:=5 2 3F586E 7@C E9:D J62C 32D65 @? a_a_ 5@==2CD H96? E96 psp 7F?5:?8 ?F>36CD H6C6 aa[a_d] %96 a_ab ?F>36CD 2C6 D=:89E=J 36=@H E92E 7:8FC6[ r=2C< D2:5]k^Am
kAm$FA6C:?E6?56?E sC] #2?52= ~’qC:6? A@:?E65 @FE E92E :? a_a_[ hdT @7 :E H2D 2? 67764E @7 E96 w@=5 w2C>=6DD !C@G:D:@?[ H9:49 67764E:G6=J 7F?565 `__T 2EE6?52?46 :? E96 5:DEC:4E 56DA:E6 =@DD6D 5F6 E@ E96 r~'xs\`h A2?56>:4]k^Am
kAmr=2C< D2:5 :E H2D 2? 2CE:7:4:2= ?F>36C]k^Am
kAm“xE H2D w@=5 w2C>=6DD[ H9:49 >256 FD =@@< :?7=2E65 2?5 DFAA@CE65 FD 7@C 7F?5:?8[” ~’qC:6? D2:5] “qFE :? C62=:EJ :E H6?E 2H2J ?6IE J62C 2?5 ?F>36CD H6C6 >@C6 C62=:DE:4]”k^Am
kAm%96 3@2C5 H:== =@@< E@ |2C49 e E@ 2AAC@G6 E96 a_ab\ac 3F586E C65F4E:@? A=2?] %96 7:CDE 3F586E H@C<D9@A :D D6E 7@C pAC:= b] %96 3@2C5 :D 6IA64E65 E@ 25@AE 2 3F586E yF?6 `h 2?5 2 E2I C2E6 25@AE:@? :? =2E6 $6AE6>36C^62C=J ~4E@36C] k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.