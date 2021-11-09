The man suspected of killing a 49-year-old El Lago man at a West Baker Road carwash Sept. 10 is in the Harris County Jail, thanks to an anonymous tip to Baytown Crime Stoppers.
And the tipster was approved for a $5,000 cash reward by the Crime Stoppers Board of Directors at its most recent meeting.
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