Crimestoppers

The man suspected of killing a 49-year-old El Lago man at a West Baker Road carwash Sept. 10 is in the Harris County Jail, thanks to an anonymous tip to Baytown Crime Stoppers.

And the tipster was approved for a $5,000 cash reward by the Crime Stoppers Board of Directors at its most recent meeting.

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