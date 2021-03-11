The Anahuac City Council canceled its scheduled May 1 city election after none of the three incumbents running for re-election drew opponents.
Council members took the action at the regular council meeting Monday night, City Administrator Kenneth Kathan said.
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