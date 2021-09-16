Developer owns entire mall site
Fidelis Realty Partners is now the owner of all of the land that was the San Jacinto Mall and is still moving ahead with plans for the San Jacinto Marketplace.
kA 4=2DDlQAbQm$E246J |2E6;<2[ u:56=:D DA@<6DH@>2?[ 4@?7:C>65 E96J 92G6 H@C<65 @FE 2 D2=6\=62D6324< H:E9 3@E9 yr!6??6J 2?5 |24J’D] w6?46[ E96 C62=EJ 4@>A2?J ?@H @H?D 2== =2?5 =@42E65 H:E9:? E96 7@C>6C $2? y24:?E@ |2== 2C62]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(6 766= E9:D :D 36DE\42D6 D46?2C:@[” |2E6;<2 D2:5]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm|2E6;<2 D2:5 E96 D2=6\=62D6324< 28C66>6?E >62?D E96J AFC492D65 E96 =2?5 7C@> yr!6??6J 2?5 |24J’D[ 2?5 E96? =62D65 E96 DA246D 324< E@ E96> E@ 4@?E:?F6 E@ @A6C2E6]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96 >2:? E2<62H2J :D u:56=:D ?@H @H?D 2== E96 =2?5[” D96 D2:5]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm~77:4:2=D 2E E96 r:EJ @7 q2JE@H? 4@?7:C>65 E92E u:56=:D ?@H 4@?EC@=D 2== @7 E96 =2?5D E96 ?6H AC@;64E H:== 6?4@>A2DD]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(6 2C6 4@?E:?F:?8 E@ 5:D4FDD E96 7FEFC6 @7 E96 AC@;64E H:E9 u:56=:D[ 3FE ?@E9:?8 92D 366? 7:?2=:K65[” p=:46 y2FC68F:[ 4:EJ DA@<6DH@>2?[ D2:5]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmyr!6??6J C646?E=J 2??@F?465 E96J H6C6 ?@E C6?6H:?8 E96 =62D6 7@C E96 q2JE@H? =@42E:@?] %96J 92G6 2=C625J DE2CE65 E@ =:BF:52E6 E96 DE@C6 2?5 A=2? E@ 4=@D6 3J E96 6?5 @7 E96 J62C]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm!=2?D 7@C E96 >2==’D C656G6=@A>6?E 92G6 366? :? E96 H@C<D 7@C J62CD]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmx? }@G6>36C[ p=2? w2DD6?7=F[ u:56=:D AC6D:56?E 2?5 rt~[ D2:5 23@FE f_T @7 E96 @=5 $2? y24:?E@ |2== H2D 56>@=:D965] %96 56G6=@A6C 3@F89E E96 q2JE@H? >2== :? a_`d]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 @=5 >2== @A6?65 :? `hg` 2?5 H2D <?@H? 2D 2 q2JE@H? 9@E DA@E 7@C >2?J J62CD] qFE @G6C E96 J62CD[ >2?J @7 E96 >2==’D A@AF=2C D9@AD >@G65 @FE[ 2?5 :E 3682? E@ 564=:?6] %96 25G6?E @7 @?=:?6 D9@AA:?8 E9C@F89 p>2K@? 2?5 6q2J >62?E >@C6 A6@A=6 H6C6 FD:?8 E96:C 4@>AFE6CD E@ D9@A C2E96C E92? 8@:?8 E@ E96 24EF2= >2==]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm~E96C 4@>A=:42E:@?D 92G6 6?E6C65 E96 A:4EFC6[ :?4=F5:?8 yr!6??6J 7:=:?8 7@C 32?<CFAE4J[ $62CD 4=@D:?8 5@H?[ 2?5 r~'xs\`h]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmu:56=:D 92D >256 A=2?D E@ C6G:E2=:K6 E96 >2==[ 2E 7:CDE D66<:?8 2? @FE5@@C @FE=6E 7@C>2E 3FE >@C6 C646?E=J =@@<:?8 E@ :?4=F56 >:I65\FD6 56G6=@A>6?E[ 2A2CE>6?E 4@>A=6I6D[ 9@E6=D[ 2?5 @77:46 DA246 6?4@>A2DD:?8 23@FE `]ab >:==:@? DBF2C6 766E]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmu:56=:D @77:4:2=D 92G6 D2:5 E96J A=2? E@ G:D:E H:E9 4:EJ 4@F?4:= 2E 2 7FEFC6 >66E:?8 E@ AC6D6?E 2? FA52E65 A=2? 7@C E96 >2==[ 25;FDE65 7@C C646?E 56G6=@A>6?ED] }@ 52E6 92D 366? 2??@F?465 H96? E96J H:== 4@>6 E@ q2JE@H? E@ C6G62= E96 ?6H A=2?[ 6I46AE E92E :E H:== 36 “D@@?]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.