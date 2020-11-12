Mont Belvieu council members approved a resolution that will pave the way for new apartments on the future Langston Boulevard while maintaining the city-mandated limit of one apartment unit for each six single-family houses.
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