Early voting for the Baytown council runoff races has ended, and the numbers show over 1,000 cast ballots during this voting period.
Early voting ended Tuesday.
kA 4=2DDlQAbQmp E@E2= @7 fa` G@E6D H6C6 42DE 7@C E96 s:DEC:4E d C246[ H:E9 bbh G@E6D 42DE :?\A6CD@? 2?5 2?@E96C `fd >2:=65\:? 7@C w2CC:D r@F?EJ] p?@E96C `fg :?\A6CD@? G@E6D H6C6 42DE[ H:E9 2?@E96C ah >2:=65\:? 7@C r92>36CD r@F?EJ 7@C E9:D C246] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmu@C E96 s:DEC:4E e C246[ bcg E@E2= G@E6D H6C6 42DE :? w2CC:D r@F?EJ] p E@E2= @7 `de H6C6 42DE :?\A6CD@?[ H9:=6 `ha H6C6 >2:=\:? 32==@ED] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmx? E96 =2DE q2JE@H? 4@F?4:= CF?@77 C246 7@C s:DEC:4E b :? a_`e 36EH66? r92C=6D y@9?D@? 2?5 $A6?46C r2C?6D[ E96 G@E6 E@E2= H2D b_a] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%9:D D6ED FA t=64E:@? s2J 7@C E96 CF?@77D E9:D $2EFC52J] %96 t=64E:@? s2J E:>6D 7@C E96 CF?@77 6=64E:@? :? 3@E9 w2CC:D 2?5 r92>36CD 4@F?E:6D :D 7C@> f 2]>] E@ f A]>] s64] `a] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmq2JE@H? t=64E:@? s2J A@==:?8 =@42E:@?D 2C6ik^Am
kA 4=2DDlQAbQm• %96 {66 r@==686 r6?E6C 7@C (@C<7@C46 2?5 r@>>F?:EJ s6G6=@A>6?E qF:=5:?8 :? E96 !9J==:D s2G:D #@@>[ h_h s64<6C sC:G6[ q2JE@H?k^Am
kA 4=2DDlQAbQm• s6 +2G2=2 t=6>6?E2CJ $49@@= :? E96 z:?56C !@5[ b_d %C:\r:EJ q6249 #@25[ q2JE@H?k^Am
kA 4=2DDlQAbQm• y2>6D q@H:6 t=6>6?E2CJ $49@@= :? E96 pF5:E@C:F>[ aa__ r=2JE@? sC:G6[ q2JE@H?k^Am
kA 4=2DDlQAbQm• r652C q2J@F yF?:@C $49@@= :? E96 92==H2J =625:?8 :?E@ E96 pF5:E@C:F>[ ae`_ t=G:?E2 $EC66E[ q2JE@H?k^Am
kA 4=2DDlQAbQm• v6@C86 w v6?ECJ yF?:@C w:89 $49@@= :? E96 pF5:E@C:F>[ `h`h t2DE pC496C #@25[ q2JE@H?k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 t=64E:@? s2J A@==:?8 =@42E:@? 7@C r92>36CD r@F?EJ :D E96 r652C q2J@F qC2?49 yFDE:46 @7 E96 !6246[ !C64:?4E e r@FCEC@@> r652C q2J@F r@>>F?:EJ qF:=5:?8[ ff`` w:89H2J `ce[ q2JE@H?]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96C6 2C6 7@FC 42?5:52E6D :? E96 CF?@77 C246] %H@ 2C6 CF??:?8 7@C E96 s:DEC:4E d D62E[ H9:=6 EH@ @E96CD 2C6 GJ:?8 7@C E96 s:DEC:4E e D62E] }6:E96C 42?5:52E6 C624965 E96 d_T E9C6D9@=5 C6BF:C65 E@ H:? E96 6=64E:@? 2?5 ?@H 7246 6249 @E96C 282:? :? E96 CF?@77D] %96 42?5:52E6D 2C6 %9@>2D !2C6?E 2?5 y24@3 !@H6== 7@C s:DEC:4E d[ 2?5 |:<6 {6DE6C 2?5 $FD2? rF>>:?8D 7@C s:DEC:4E e] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm#F?@77 :?7@C>2E:@? :? q2JE@H? :D 2G2:=23=6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]32JE@H?]@C8^6=64E:@?DQmHHH]32JE@H?]@C8^6=64E:@?Dk^2m] *@F 42? 2=D@ 42== E96 r:EJ r=6C<UCDBF@jD @77:46 2E ag`\ca_\ed_c]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmu@C E96 =2E6DE @? G@E:?8 :?7@C>2E:@? :? r92>36CD r@F?EJ[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4@]492>36CD]EI]FD^A286^6=64E:@?DQm9EEADi^^HHH]4@]492>36CD]EI]FD^A286^6=64E:@?Dk^2m] *@F 42? 2=D@ 42== c_h\aef\ac`g @C 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i992HE9@C?6o492>36CDEI]8@GQm992HE9@C?6o492>36CDEI]8@Gk^2m]k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.