School district to host 2 p.m. ceremony Friday at 607 W. Baker
Hugh Echols Jr. was described by those who knew him, worked with him, and loved him as a “self-made man” who became a successful banker and a great and vital friend to Baytown.
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