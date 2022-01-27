Echols Bldg

Goose Creek CISD is hosting a ceremony at 2 p.m. Friday at 607 W. Baker Road to officially rename the former E.F Green Technology Management Systems Center after Hugh Echols Jr. Echols was the longtime banker for Citizens Bank and Trust Co. of Baytown. (Baytown Sun photo by Matt Hollis)

School district to host 2 p.m. ceremony Friday at 607 W. Baker

Hugh Echols Jr. was described by those who knew him, worked with him, and loved him as a “self-made man” who became a successful banker and a great and vital friend to Baytown.

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