Following this week’s historic roll out of the COVID-19 vaccine, Houston Methodist has provided more than 4,373 vaccines across the Houston Methodist system and over 530 at Houston Methodist Baytown for physicians, nurses and staff to ensure that they can continue to care for patients in the safest possible environment.
The vaccine is currently only being given to health care workers, with priority given to nurses, physicians and other providers in direct contact with patients. On Wednesday, December 16, the first day that the vaccine was made available in Baytown, more than 205 hospital employees received their COVID-19 vaccinations.
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