New variant cases pushing hospitals to near ‘breaking point’
Harris County Judge Lina Hidalgo has announced that the COVID-19 threat level in the county is at Red, indicating a severe threat.
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