The Baytown City council adopted a $255 million budget for the 2022-2022 fiscal year Thursday. The council also recommended a combined city tax rate of 75 cents per $100 of property value, which is a 3.5 cent decrease from the current rate.
That rate is below the calculated “no new revenue” rate.
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