BPD ‘not helping us with this case at all’
Some family members of a Baytown man who was fatally shot Sept. 4 are upset that prosecutors did not recommend a murder charge in the case but are instead plan to present the case to a Harris County grand jury without charges.
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