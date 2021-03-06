“If you can give us 90-120 days, keep wearing your mask, keep physically distancing and keep doing the right things, use your common sense if you’re in the vaccinated group.

“If we do this for 90-120 days, we’re going to emerge in a much better world,” said Dr. Marc Boom, president and CEO of Houston Methodist in the health system’s monthly COVID-19 Town Hall Thursday.

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