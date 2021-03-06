“If you can give us 90-120 days, keep wearing your mask, keep physically distancing and keep doing the right things, use your common sense if you’re in the vaccinated group.
“If we do this for 90-120 days, we’re going to emerge in a much better world,” said Dr. Marc Boom, president and CEO of Houston Methodist in the health system’s monthly COVID-19 Town Hall Thursday.
kA 4=2DDlQAbQmq@@> D2:5 E92E F?=6DD ?6H G:CFD G2C:2?ED 86E @FE @7 92?5 @C A6@A=6 =6E E96:C 8F2C5 5@H? E@@ D@@?[ E96 A2?56>:4 D9@F=5 36 @G6C 3J DF>>6C] %92E 5@6D?’E >62? ?@ @?6 H:== 42E49 E96 :==?6DD[ 96 D2:5[ 3FE E96 =2C86\D42=6 DAC625 D9@F=5 ?2CC@H E@ 2 76H :D@=2E65 42D6D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmsC] s:C< $@DE>2?[ AC6D:56?E @7 E96 w@FDE@? |6E9@5:DE p4256>:4 x?DE:EFE6[ 82G6 9:D FDF2= CF?5@H?D @7 G2C:@FD G244:?6D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96 32D:4 >6DD286 :D E92E E96D6 G244:?6D H@C< C62==J[ C62==J H6==[” 96 D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm(9:=6 E96 2G2:=23=6 G244:?6D G2CJ D@>6 :? E96:C 23:=:EJ E@ AC6G6?E 4@?EC24E:?8 r~'xs\`h[ 2== @7 E96> 2C6 4@>A2C23=6 :? AC6G6?E:?8 42D6D D6G6C6 6?@F89 E@ C6BF:C6 9@DA:E2=:K2E:@?[ 2?5 2== 92G6 4=@D6 E@ `__T 67764E:G6?6DD :? AC6G6?E:?8 562E9 7C@> E96 :==?6DD] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmw6 C6A62E65 9:D 62C=:6C 42FE:@? E92E :E :D =:<6=J 2??F2= 3@@DE6C D9@ED H:== 36 ?66565 7@C E96 ?6IE 76H J62CD]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmq@@> D2:5 96 36=:6G65 >2D<\H62C:?8 D9@F=5 C6>2:? >2?52E@CJ 2?5 D2:5 96 H2D 4@?46C?65 E92E E96 8@G6C?@C’D 564:D:@? E@ 6?5 E96 >2D< >2?52E6 H@F=5 =625 A6@A=6 E@ =@H6C E96:C 8F2C5 AC6>2EFC6=J]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmw6 FC865 A6@A=6[ E9@F89[ E@ =@@< 2E p33@EE’D H9@=6 DE2E6>6?E H9:49 FC86D 4@?E:?F6D >2D< FD286 2?5 E96 ?665 E@ 6I6C4:D6 A6CD@?2= C6DA@?D:3:=:EJ E@ 42C6 7@C 6249 @E96C]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmq@@> AC65:4E65 E92E E96 DE2E6 H:== AC@323=J @A6? FA G244:?2E:@?D E@ 6G6CJ@?6 @G6C d_ 23@FE E96 368:??:?8 @7 pAC:= 2?5 E92E D@>6 E:>6 :? |2J G244:?2E:@?D H:== 36 2G2:=23=6 E@ 2?J@?6 H9@ H2?ED @?6]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 w@FDE@? 2C62 H:== 36 4=@D6 E@ D@\42==65 96C5 :>>F?:EJ 3J DF>>6C :7 >@C6 E92? 92=7 @7 E96 A6@A=6 H9@ 4FCC6?E=J D2J E96J 2C6 F?564:565 23@FE 86EE:?8 E96 G244:?6 24EF2==J 5@ C646:G6 :E]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmw6 D2:5 E92E DFCG6JD D9@H E92E 2 D:8?:7:42?E ?F>36C @7 A6@A=6 H9@ D2:5 2 76H >@?E9D 28@ E92E E96J H6C6 F?564:565 ?@H D2J E96J A=2? E@ 86E E96 G244:?6] %96C6 :D 2=D@ D@>6 C65F4E:@? :? E96 ?F>36C @7 A6@A=6 H9@ D2J E96J H:== ?@E 86E :E 6G6? H96? :E’D 2G2:=23=6]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%@ ECF=J C6249 96C5 :>>F?:EJ[ 96 D2:5[ E96 G244:?6 H:== 92G6 E@ 36 >256 2G2:=23=6 E@ J@F?86C A6@A=6 2?5 AC65:4E65 E92E :E H:== 36 2G2:=23=6 E@ 9:89 D49@@= 286 DEF56?ED 3J 72== 2?5 J@F?86C 49:=5C6? 3J ?6IE J62C] $EF5:6D D@ 72C 92G6 7@4FD65 @? @=56C A@AF=2E:@?D[ D@ E96 G244:?6D 92G6 @?=J 366? 4=62C65 7@C FD6 3J A6CD@?D 2E =62DE `g J62CD @7 286 W@C `e :? E96 42D6 @7 E96 !7:K6C G244:?6X]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmw6 2=D@ C63FEE65 D@>6 @7 E96 @3;64E:@?D E@ G244:?2E:@?]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm\ !C68?2?E H@>6? 2C6 6?4@FC2865 E@ 86E G244:?2E65 3FE D9@F=5 4@?DF=E E96:C @H? 5@4E@C 7:CDE]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm\ x? D@>6[ 3FE ?@E 2==[ 42D6D[ E96 G244:?6 42? 42FD6 E6>A@C2CJ =J>A9 ?@56 DH6==:?8 E92E D9@HD FA @? 2 >2>>@8C2>] (@>6? D9@F=5 ?@E 56=2J D4965F=65 >2>>@8C2>Dj 2 7@==@H\FA F=EC2D@F?5 H:== D9@H :7 =J>A9 ?@56 DH6==:?8 :D 2 4@?46C? @C ;FDE G244:?6\C6=2E65]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm\ %96 G244:?6 5@6D ?@E 42FD6 :?76CE:=:EJ] w@H6G6C[ r~'xs\`h 5@6D 42FD6 :?76CE:=:EJ :? D@>6 >6? H9@ 86E E96 5:D62D6 2?5 :E :D ?@E 4=62C J6E :7 E96 67764E :D A6C>2?6?E @C E6>A@C2CJ]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm\ u@C E9@D6 4@?46C?65 23@FE E96 FD6 @7 76E2= E:DDF6[ q@@> D2:5 E96 !7:K6C 2?5 |@56C?2 G244:?2E:@?D 5@ ?@E FD6 76E2= E:DDF6 :? E96:C >2?F724EFC6j E96 @E96CD 5@]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm\ !6@A=6 H9@ 92G6 925 r~'xs\`h 92G6 D@>6 :>>F?:EJ 3FE 42? :?4C62D6 E96:C :>>F?:EJ 3J 86EE:?8 G244:?2E65]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.