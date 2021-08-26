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The Lee College Board of Regents meeting Tuesday night became heated when the board considered adopting a revised anti-discrimination policy.

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