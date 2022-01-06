museum

Tiles that honored donors and supporters of the Baytown Historical Museum had to be removed due to disrepair. The tiles were removed in September, and the Bay Area Heritage Society board of directors is deciding what to do next. Those who supported the museum will always be honored, according to museum director Terry Presley.   

Where are they? That is the question concerning the memorial tiles placed in front of the Baytown Historical Museum.

Museum director Terry Presley said the tiles were not the correct material for external application, deteriorated and became hazardous to visitors. Over time, the tiles broke up, and some could not be read. 

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