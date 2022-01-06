Where are they? That is the question concerning the memorial tiles placed in front of the Baytown Historical Museum.
Museum director Terry Presley said the tiles were not the correct material for external application, deteriorated and became hazardous to visitors. Over time, the tiles broke up, and some could not be read.
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