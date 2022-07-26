After meeting with council members, members of the Animal Control Advisory Committee are taking their direction to create a comprehensive plan to deal with cat issues in the city. 

The city met with the animal control board members in June to hear their recommendation on a community cat program. 

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