A federal judge’s denial of the State of Texas’ claim of immunity has opened the door for a lawsuit over a concrete median barrier to move ahead.
Residents in Winnie filed a lawsuit in May 2020 against the state over design flaws on concrete barriers on Interstate 10. They say it was like a dam and, during Hurricane Harvey and Tropical Storm Imelda, flooded their land, homes, destroyed property and even killed some animals.
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