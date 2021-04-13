A federal judge’s denial of the State of Texas’ claim of immunity has opened the door for a lawsuit over a concrete median barrier to move ahead.

Residents in Winnie filed a lawsuit in May 2020 against the state over design flaws on concrete barriers on Interstate 10. They say it was like a dam and, during Hurricane Harvey and Tropical Storm Imelda, flooded their land, homes, destroyed property and even killed some animals.

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