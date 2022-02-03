Exxon Mobil announced strong earnings and revenue, a day after announcing a sweeping reorganization aimed at further strengthening the energy giant’s financial position.
The oil and natural gas company earned $8.87 billion, or $2.08 per share for the final three months of 2021. A year earlier it lost $20.07 billion, or $4.70 per share.
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