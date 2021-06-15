A federal judge in Houston has dismissed a lawsuit filed by a former nurse at Houston Methodist Baytown hospital and 116 other employees of the Houston Methodist system.
The employees sought to block Houston Methodist from requiring all of its employees — with narrow exemptions — to be vaccinated against COVID-19.
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