Owners of the San Jacinto Marketplace gave council another exciting vision for the mall location along with explanations as to why this much-anticipated project is taking longer than expected.
Alan Hassenflu, Fidelis Realty Partners president and CEO, talked about what has been going on in the past five years with the mall, which opened in 1981. Fidelis bought the mall property in 2015. A year later, they purchased the former Service Merchandise parcel and then the Marshall’s parcel and later the Sear’s parcel. Today, about 70% of the mall has been demolished. Fidelis currently owns 82 acres of the mall property.
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