With the rate of obesity on the rise in the U.S., its negative health implications and the financial costs related to the condition are staggering.

According to the Centers for Disease Control, more than 36 percent of adults in the U.S. are obese, with the estimated annual medical cost of treating conditions related to obesity totaling over $150 million.

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