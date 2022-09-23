GoFundMe fundraiser

A 1947 Mack Fire Truck that first came to Baytown in the late 1940s and has been used in various community events is being refurbished in New York. The Baytown Professional Firefighters Association has set up a GoFundMe fundraiser to help pay for the truck’s refurbishing effort. The truck has been featured in many Baytown events, such as the annual Christmas parade.  Photos courtesy of Automotion Classics

 courtesy of Automotion Classics

By Matt Hollis

matt.hollis@baytownsun.com

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