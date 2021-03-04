After several months of being under a gag order by Goose Creek CISD, members of the Facilities Names Committee are now speaking out.
Thomas Parent, the committee’s chair, said it made a difference.
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