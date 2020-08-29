Chambers

After taking into consideration 243 written citizen’s comments against a proposal to allow TGS Cedar Port control of Fisher Road, as well as contemplating a new compromise on the deal, Chambers County commissioners decided to table the item until the next meeting. 

All of the 243 comments were against the idea of giving ownership of Fisher Road to TGS. 

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