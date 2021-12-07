Amending the contract between the City of Baytown and Fidelis Realty Partners is the next step to bring the long-awaited San Jacinto Marketplace into fruition.
Fidelis representatives, including President and CEO Alan Hassenflu, paid council a visit recently, saying the developer had cleared the way for the new marketplace since they had acquired Macy’s and JCPenney’s properties. Both buildings are set to be demolished, with work expected to begin in February or March.
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