While many women view breast cancer as a single disease, there are, in fact, many different types of breast cancer. Learning about the many forms of the disease helps in the quest to detect problems early, when chances of a cure are greatest.
“Breast cancer is classified based on where in the breast it arises. The most common place for cancer to start is in the ducts of the breast,” said Dr. Esther Dubrovsky, breast surgeon at the Houston Methodist Breast Care Center at Baytown.
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