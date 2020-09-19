Parent

I will never forget where I was when two planes flew into the Twin Towers on Sept. 11, 2001. I was sleeping in because it was my day off when my brother woke me up unexpectedly.

I remember following him into the living room as I wondered why he had awakened me. He sat me down on the couch and turned on the TV. No words were needed. Indeed, no words could have sufficed. 

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