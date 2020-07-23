Barbers Hill golfer Grant Doggett has had quite the summer.
Take that, pandemic.
kA 4=2DDlQAbQm%96 D@A9@>@C6 A=2J65 :? 9:D 7:CDE p>6C:42? yF?:@C v@=7 pDD@4:2E:@? E@FC?2>6?E =2DE H66< 2E q6?EH2E6C r@F?ECJ r=F3 :? {2<6 r@?C@6 2?5 42>6 2H2J :ED 492>A:@? 27E6C EH@ 9@E C@F?5D @7 A=2J]k^Am
kA 4=2DDlQAbQms@886EE A=2465 :? 2 E:6 7@C 7:7E9 27E6C C@F?5 @?6[ D9@@E:?8 2 f` 3FE :E H2D 9:D A6C7@C>2?46 :? E96 7:?2= C@F?5 E92E >256 H2G6D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQmpD q2C36CD w:== 9625 4@249 #:492C5 |:=6D DE2E65[ s@886EE “H2D @? 7:C6 7C@> E96 DE2CE” 2?5 D9@E 2 D:I\F?56C ee 7@C 2 EH@\52J[ H:??:?8 E@E2= @7 `bf]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“%96 p>6C:42? yF?:@C v@=7 pDD@4:2E:@? :D E96 AC6>:6C ;F?:@C 8@=7 E@FC :? E96 &?:E65 $E2E6D 2?5 @7E6? A=2JD 9@DE E@ :?E6C?2E:@?2= A=2J6CD 2D H6==[” |:=6D D2:5] “%96 pyvp AC@G:56D J@F?8 >6? 2?5 H@>6? E9C66 5:DE:?4E 25G2?E286D @G6C @E96C ;F?:@C E@FCD] %96J 5C2H E96 G6CJ 36DE J@F?8 E2=6?E 7C@> 2C@F?5 E96 8=@36[ E96J A=2J 2E @?=J E96 >@DE 492==6?8:?8 2?5 H6==\<6AE 4@FCD6D 2== @G6C E96 4@F?ECJ[ 2?5 E96J AC@G:56 E96 >@DE ECFDEH@CE9J 2?5 244FC2E6 6IA@DFC6 7@C 4@==686 C64CF:E6CD =@@<:?8 7@C 2E9=6E6D E@ 4@>6 A=2J 7@C E96:C 4@==686D 2?5 F?:G6CD:E:6D] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(:E9 E9:D H:? 36:?8 D6G6?\F?56C A2C[ vC2?E 6=6G2E6D 9:D DE2EFD 2D 2 A@E6?E:2= 4@==686 8@=76C 2?5 H:== 567:?:E6=J 36 @? E96 C252C @7 4@==686 4@2496D 2== @G6C E96 ?2E:@?]” k^Am
kA 4=2DDlQAbQms@886EE 76=E E9:D 8@@5 CF? @7 A=2J 4@>:?8 2D 9:D 82>6 4@?E:?F65 E@ 8C@H]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“x <?6H x H2D 8@:?8 E@ DE2CE A=2J:?8 8@@5 D@@? 2?5 6G6CJE9:?8 ;FDE 42>6 E@86E96C[” s@886EE D2:5] “x 925 3C@<6? A2C E9C66 @7 7@FC E:>6D :? E@FC?2>6?ED AC6G:@FD=J E9:D DF>>6C] xE 76=E E@ >6 E92E x H@F=5 86E 2 C62==J 8@@5 D4@C6 F?56C A2C :? 2 E@FC?2>6?E] x H2D 5:2=:?8 :? E9:D DF>>6C 2?5 6G6CJE9:?8 92D 366? H:E9:? 6:89E 766E @7 E96 4FA 2?5 x 92G6 366? AFEE:?8 C62==J H6==]”k^Am
kA 4=2DDlQAbQmxE EC2?D=2E65 H6== :? {2<6 r@?C@6]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“(92E H6?E C62==J H6== H2D x H2D 9:EE:?8 2 =@E @7 8C66?D 2?5 >2<:?8 D@>6 8@@5 3:C5:6 AFEED 2?5 4=FE49 D9@ED[” s@886EE D2:5] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmw6 D2JD A2CE @7 9:D DEC@?8 CF? @7 A=2J 24EF2==J 4@>6D 3642FD6 @7 E96 A2?56>:4[ E92E AFE 9:> @? E96 D:56=:?6D 7@C 23@FE EH@ >@?E9D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“p== x 4@F=5 5@ H2D 8@ E@ 2 8@=7 4@FCD6 2?5 AC24E:46 D@ E92E =:EE=6 3C62< @7 ?@E A=2J:?8 96=A65 >6[” s@886EE D2:5] “x 5:5?’E E@F49 2 4=F3 2E 2== 7@C E9C66 H66<D] x H2D @FE E96C6 6G6CJ 52J AC24E:4:?8 2E E96 8@=7 4@FCD6 2?5 x E9:?< E96 3C62< 96=A65 2?5 =6E >J 3@5J 86E C6DE]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm“x H2D 2E >J 36249 9@FD6 7:D9:?8] x 5:5?’E 42E49 2?JE9:?8 3:8[ H6 ;FDE 42F89E EC@FE 2?5 C657:D9] %92E’D 23@FE :E] x 5:5?’E >:DD 8@=7 E@@ >F49[ 3FE @?46 x 8@E 2 492?46 E@ 8@ 324< 2?5 A=2J[ x H2D =:<6[ ‘x’> C625J[ :E’D 366? 2 =@?8 E:>6]’”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.