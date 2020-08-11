Anahuac

The Anahuac volleyball team celebrates during a run of play at the Liberty scrimmage last week. The Lady Panthers open up the new season at 5:30 tonight at home against Hitchcock.

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A year ago, the Anahuac volleyball team had one of its better seasons in recent years.

They hope to carry that momentum into a campaign full of opponents, one of which is the COVID-19 virus.

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